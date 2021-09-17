Пеллегрини: «Работать с Моуриньо - это нечто невероятное»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался по поводу совместной работы с главным тренером Жозе Моуринью.

«С приходом Жозе Моуринью в «Роме» всё изменилось. Теперь это совершенно новая команда. Работа с ним - это нечто невероятное. Сейчас вся наша команда уверенна в себе. Мы постоянно думаем о новых победах и трофеях», - цитирует Пеллегрини Football Italia.

Напомним, что в трёх стартовых турах Серии А «Рома» набрала девять очков и занимает первое место. В следующем туре «волкам» предстоит сыграть на выезде с «Вероной».

Вчера команда Моуринью также одержала первую победу в Лиге конференций, разгромив ЦСКА Софию со счётом 5:1.