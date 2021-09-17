Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 208 Комментарии
Серия А

Пеллегрини: «Работать с Моуриньо - это нечто невероятное»

17 Сентября 2021 • 15:27 Комментировать
Верона
...
Рома
3.55 3.55 2.05
19.09 19:00

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался по поводу совместной работы с главным тренером Жозе Моуринью. 

«С приходом Жозе Моуринью в «Роме» всё изменилось. Теперь это совершенно новая команда. Работа с ним - это нечто невероятное. Сейчас вся наша команда уверенна в себе. Мы постоянно думаем о новых победах и трофеях», - цитирует Пеллегрини Football Italia.

Напомним, что в трёх стартовых турах Серии А «Рома» набрала девять очков и занимает первое место. В следующем туре «волкам» предстоит сыграть на выезде с «Вероной».

Вчера команда Моуринью также одержала первую победу в Лиге конференций, разгромив ЦСКА Софию со счётом 5:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  21:45 Сассуоло ... Торино 1.96 3.8 3.7
18.09  16:00 Дженоа ... Фиорентина 3.35 3.35 2.26
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
15:41 · Италия. Серия А
Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»
15:27 · Италия. Серия А
Пеллегрини: «Работать с Моуриньо - это нечто невероятное»
12:16 · Италия. Серия А
Три топ-клуба претендуют на форварда «Фиорентины»
12:03 · Италия. Серия А
Линекер: «Не буду удивлён, если «Наполи» выиграет Серию А»
11:43 · Италия. Серия А
Маркизио: «Милан» сейчас сильнее «Ювентуса» 1
10:17 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может оказаться в «Ювентусе» слухи
08:50 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Для меня является честью работать с Моуринью»
00:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Пеллегрини сказал мне, что подпишет новый контракт»
16 Сентября
21:25 · Италия. Серия А
​Президент «Фиорентины» не стал давать обещаний по поводу Влаховича
20:55 · Италия. Серия А
​Аллегри дал напутствие игрокам «Ювентуса»
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Милана»
18:51 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду»
17:54 · Италия. Серия А
Ибрагимович может пропустить матч «Милана» с «Ювентусом»
17:48 · Италия. Серия А
Parimatch и «Ювентус» продлили партнерское соглашение
14:37 · Италия. Серия А
Кьеза и Бернардески вернулись к тренировкам 1
Все новости
Рекомендуем