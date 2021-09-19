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Моуринью: «Мне нужно несколько часов, чтобы понять, что произошло»

19 Сентября 2021 • 22:22 Комментировать
Верона
3:2
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с «Вероной» (2:3), первого проигранного его командой в этом сезоне.

- Знал, что «Верона» - очень качественная команда, против которой сложно играть, особенно когда после смены тренера следует психологическая реакция, что мы и увидели сегодня, - заявил тренер DAZN. - Стиль футбола Тудора очень напоминает то, во что играла «Верона» в прошлом сезоне с Иваном Джуричем.

- Мы прилагали усилия, я не могу жаловаться на самоотдачу, но проигрывали много единоборств. «Верона» играла более интенсивно. Мне нужно провести несколько часов работы над видеозаписью, чтобы понять, что произошло, - добавил португалец.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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