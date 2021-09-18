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Защитник «Ромы» Манчини раскрыл методики тренировок Моуринью

18 Сентября 2021 • 12:45 Комментировать
Верона
...
Рома
3.70 3.75 1.95
19.09 19:00

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини рассказал, что изменилось в тренировочном процессе команды после назначения на должность главного тренера Жозе Моуринью.

В интервью пресс-службе клуба итальянец признался, что теперь занятия стали в разы интенсивнее. «Он старается привить нам менталитет победителей с первых дней пребывания в коллективе. Не помню, когда в последний раз тренировки проходили в спокойном стиле, на медленных скоростях. Моуринью действительно воодушевляет на подвиги», - заявил Манчини.

Напомним, что под руководством португальского специалиста «Рома» пока не оступалась, победив во всех шести матчах сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Джанлука Манчини
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