Защитник «Ромы» Манчини раскрыл методики тренировок Моуринью

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини рассказал, что изменилось в тренировочном процессе команды после назначения на должность главного тренера Жозе Моуринью.

В интервью пресс-службе клуба итальянец признался, что теперь занятия стали в разы интенсивнее. «Он старается привить нам менталитет победителей с первых дней пребывания в коллективе. Не помню, когда в последний раз тренировки проходили в спокойном стиле, на медленных скоростях. Моуринью действительно воодушевляет на подвиги», - заявил Манчини.

Напомним, что под руководством португальского специалиста «Рома» пока не оступалась, победив во всех шести матчах сезона.