Тотти назвал Моуринью «отличным персонажем»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рад видеть Жозе Моуринью во главе «Ромы».

«Наша команда до сих пор в открытом море. «Рома» и «Наполи» демонстрируют отличный футбол, они намного сильнее, чем в прошлом сезоне.

Новость о приходе Моуринью на пост наставника «джалоросси» была прекрасной. Это гибкий тренер, очень харизматичный. У него багаж больших побед за спиной. Нет сомнений, это отличный персонаж. Меня поразило, как быстро ему удалось добиться гармонии в работе с командой», - приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

«Волки» в трёх стартовых турах набрали максимальные 9 очков и идут в числе лидеров Серии А.