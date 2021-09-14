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Серия А

Тотти назвал Моуринью «отличным персонажем»

14 Сентября 2021 • 18:04 Комментировать
Верона
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Рома
3.55 3.55 2.05
19.09 19:00

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рад видеть Жозе Моуринью во главе «Ромы».

«Наша команда до сих пор в открытом море. «Рома» и «Наполи» демонстрируют отличный футбол, они намного сильнее, чем в прошлом сезоне.

Новость о приходе Моуринью на пост наставника «джалоросси» была прекрасной. Это гибкий тренер, очень харизматичный. У него багаж больших побед за спиной. Нет сомнений, это отличный персонаж. Меня поразило, как быстро ему удалось добиться гармонии в работе с командой», - приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

«Волки» в трёх стартовых турах набрали максимальные 9 очков и идут в числе лидеров Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Франческо Тотти
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