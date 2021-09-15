Эль-Шаарави: «Китай для меня – закрытая глава»

Стефан Эль-Шаарави уверяет, что он максимально сфокусирован на выступлениях за свой текущий клуб – «Рому».

Перед игрой с софийским ЦСКА в Лиге конференций форвард «волков» рассказал о своей мотивации выступать в Риме.

«У меня за спиной многолетний опыт. Я чётко понимаю требования нашего тренера.

Китай для меня – закрытая глава. У меня была возможность поиграть в Поднебесной, и я воспользовался ей. Я ставил перед собой задачу заслужить обратное приглашение в «Рому». Сейчас я думаю только о своём клубе», - цитирует заявление Эль-Шаарави Football Italia.

Ранее Жозе Моуринью сообщил о желании выиграть с «Ромой» Лигу конференций.