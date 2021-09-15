Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 343 Комментарии
Серия А

Эль-Шаарави: «Китай для меня – закрытая глава»

15 Сентября 2021 • 18:31 Комментировать
Верона
...
Рома
3.55 3.55 2.05
19.09 19:00

Стефан Эль-Шаарави уверяет, что он максимально сфокусирован на выступлениях за свой текущий клуб – «Рому».

Перед игрой с софийским ЦСКА в Лиге конференций форвард «волков» рассказал о своей мотивации выступать в Риме.

«У меня за спиной многолетний опыт. Я чётко понимаю требования нашего тренера.

Китай для меня – закрытая глава. У меня была возможность поиграть в Поднебесной, и я воспользовался ей. Я ставил перед собой задачу заслужить обратное приглашение в «Рому». Сейчас я думаю только о своём клубе», - цитирует заявление Эль-Шаарави Football Italia.

Ранее Жозе Моуринью сообщил о желании выиграть с «Ромой» Лигу конференций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Стефан Эль-Шаарави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
18:31 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Китай для меня – закрытая глава»
16:48 · Германия. Бундеслига
Перишич может вернуться в «Баварию»
15:50 · Италия. Серия А
Диего Милито: «Надеюсь, Лаутаро в «Интере» надолго»
15:03 · Италия. Серия А
«Интер» намерен продлить контракт с Бареллой
11:57 · Италия. Серия А
Маццарри назначен главным тренером «Кальяри» официально
09:53 · Италия. Серия А
​Дибала высказался о своём будущем
14 Сентября
22:37 · Италия. Серия А
​Тудор возглавил «Верону» официально
18:43 · Италия. Серия А
Барелла: «Незабываемый год для сборной Италии и «Интера»
18:36 · Италия. Серия А
Сарри получил двухматчевый бан
18:18 · Англия. Премьер-лига
Ромеро по-прежнему интересен «Барселоне»
18:04 · Италия. Серия А
Тотти назвал Моуринью «отличным персонажем»
16:04 · Италия. Серия А
«Кальяри» прекратил сотрудничество с Семпличи
15:27 · Италия. Серия А
Шевченко назвал Ибрагимовича лидером «Милана» 1
15:23 · Италия. Серия А
Два итальянских топ-клуба интересуются Иско
14:47 · Италия. Серия А
Ди Франческо уволен из «Вероны» 1
Все новости
Рекомендуем