Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Серия А

Эль-Шаарави: «Для меня является честью работать с Моуринью»

17 Сентября 2021 • 08:50 Комментировать
Верона
...
Рома
3.55 3.55 2.05
19.09 19:00

Вчера итальянская «Рома» без проблем обыграла на своем поле болгарский ЦСКА в рамках Лиги Европы (5:1) – эта победа стала для команды уже шестой подряд во главе с Жозе Моуринью.

Придя в клуб текущим летом, португалец тут же начал добывать необходимые римлянам результате. Положительно о Моуринью высказался и один из его подопечных, Стефан Эль-Шаарави. «Босс вызвал огромный энтузиазм у команды благодаря его постоянным рвениям к победам. Моуринью много общается с каждым из игроков. Жозе мне доверяет, а для меня является большой честью работать под его руководством», - цитирует итальянца пресс-служба УЕФА.

Добавим, что стартовый отрезок сезона «Ромы» всё же не обошелся без скандалов – Моуринью отстранил от занятий с командой тех игроков, которые не нашли себе новый клуб несмотря на просьбы руководства.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Стефан Эль-Шаарави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  21:45 Сассуоло ... Торино 1.96 3.8 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
08:50 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Для меня является честью работать с Моуринью»
00:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Пеллегрини сказал мне, что подпишет новый контракт»
16 Сентября
21:25 · Италия. Серия А
​Президент «Фиорентины» не стал давать обещаний по поводу Влаховича
20:55 · Италия. Серия А
​Аллегри дал напутствие игрокам «Ювентуса»
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Милана»
18:51 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду»
17:54 · Италия. Серия А
Ибрагимович может пропустить матч «Милана» с «Ювентусом»
17:48 · Италия. Серия А
Parimatch и «Ювентус» продлили партнерское соглашение
14:37 · Италия. Серия А
Кьеза и Бернардески вернулись к тренировкам 1
15 Сентября
19:22 · Италия. Серия А
Лаутаро договорился с «Интером» о продлении контракта
18:31 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Китай для меня – закрытая глава»
16:48 · Германия. Бундеслига
Перишич может вернуться в «Баварию»
15:50 · Италия. Серия А
Диего Милито: «Надеюсь, Лаутаро в «Интере» надолго»
15:03 · Италия. Серия А
«Интер» намерен продлить контракт с Бареллой
11:57 · Италия. Серия А
Маццарри назначен главным тренером «Кальяри» официально
Все новости
Рекомендуем