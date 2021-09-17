Эль-Шаарави: «Для меня является честью работать с Моуринью»

Вчера итальянская «Рома» без проблем обыграла на своем поле болгарский ЦСКА в рамках Лиги Европы (5:1) – эта победа стала для команды уже шестой подряд во главе с Жозе Моуринью.

Придя в клуб текущим летом, португалец тут же начал добывать необходимые римлянам результате. Положительно о Моуринью высказался и один из его подопечных, Стефан Эль-Шаарави. «Босс вызвал огромный энтузиазм у команды благодаря его постоянным рвениям к победам. Моуринью много общается с каждым из игроков. Жозе мне доверяет, а для меня является большой честью работать под его руководством», - цитирует итальянца пресс-служба УЕФА.

Добавим, что стартовый отрезок сезона «Ромы» всё же не обошелся без скандалов – Моуринью отстранил от занятий с командой тех игроков, которые не нашли себе новый клуб несмотря на просьбы руководства.