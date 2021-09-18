Мхитарян и Винья рискуют пропустить матч с «Вероной»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на некоторых игроков в предстоящем матче четвертого тура Серии А против «Вероны».

Согласно информации Corriere dello Sport, в завтрашнем поединке, скорее всего, не сыграют защитник Матиас Винья и хавбек Генрих Мхитарян. Первый получил болезненный ушиб колена во время тренировочного процесса, а второй испытывает мышечное переутомление.

Матч «Верона» - «Рома» состоится в воскресенье, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После трех туров римляне лидируют в Серии А, а веронцы располагаются на предпоследнем месте.