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«Рома» зимой предпримет ещё одну попытку приобрести лидера «Боруссии» Менхенгладбах слухи

18 Сентября 2021 • 13:47 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия М
4.00 3.80 1.85
Через 2 ч. 31 мин.

Итальянская «Рома» уже сейчас строит планы на следующее трансферное окно. Сообщается, что руководство клуба ищет кандидатуры на позицию центрального полузащитника, усиление которой требовал новый наставник Жозе Моуринью еще летом.

Однако, тогда римлянам не удалось подписать нового хавбека. В сферу интересов «Ромы» входил и Денис Закария из «Боруссии» Менхенгладбах, которой сейчас считается приоритетной целью представителя Серии А, передает издание Corriere dello sport.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает сумму потенциального трансфера в 30 миллионов евро. В текущем сезоне на счету игрока сборной Швейцарии два сыгранных матчах, в которых ему удалось забить один гол.

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Рома Боруссия Мёнхенгладбах Денис Закария Трансферы футбола - зима
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