​Моуринью: «Пеллегрини сказал мне, что подпишет новый контракт»

Лидер и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини регулярно фигурирует в трансферных слухах. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с римлянами рассчитан до конца июня 2022 года, что только обостряет ситуацию на рынке. Впрочем, Жозе Моуринью после победы «Ромы» над софийским ЦСКА в Лиге конференций поспешил успокоить фанатов клуба.

«Пеллегрини вчера сказал мне, что скоро подпишет новый контракт. Думаю, это только усилит его взаимопонимание с фанатами. Пеллегрини – наш капитан. Скоро он подпишет новый контракт, и это очень важно для нас», - сказал Моуринью Sky Sport Italia.

Лоренцо Пеллегрини является воспитанником «Ромы».