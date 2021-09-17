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​Моуринью: «Пеллегрини сказал мне, что подпишет новый контракт»

17 Сентября 2021 • 00:46 Комментировать
Верона
...
Рома
3.55 3.55 2.05
19.09 19:00

Лидер и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини регулярно фигурирует в трансферных слухах. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с римлянами рассчитан до конца июня 2022 года, что только обостряет ситуацию на рынке. Впрочем, Жозе Моуринью после победы «Ромы» над софийским ЦСКА в Лиге конференций поспешил успокоить фанатов клуба.

«Пеллегрини вчера сказал мне, что скоро подпишет новый контракт. Думаю, это только усилит его взаимопонимание с фанатами. Пеллегрини – наш капитан. Скоро он подпишет новый контракт, и это очень важно для нас», - сказал Моуринью Sky Sport Italia.

Лоренцо Пеллегрини является воспитанником «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
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