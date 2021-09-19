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Серия А

«Рома» и «Лацио» не смогли обыграть аутсайдеров

19 Сентября 2021 • 21:07 Комментировать
Верона
3:2
Рома
окончен

В четвёртом туре Серии А римские клубы играли против аутсайдеров, на двоих набравших одно очко. «Рома» вовсе выходила бы на первое место в случае победы над «Вероной». Первый тайм выиграли «волки», но в голевой перестрелке после перерыва уступили сопернику - 2:3. При этом команда Жозе Моуринью лишь раз за 90 минут пробила в створ ворот.

«Лацио» также забил первым и вскоре уже проигрывал, но успел отыграться и набрал одно очко (2:2).

Протокол игры  
Верона 3:2 Рома
    36' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
(1:1) Барак Антонин 49'    
(2:1) Капрари Джанлука 54'    
    58' Илич Иван (2:2)
(3:2) Фараони Марко 63'    
Монтипо Лоренцо Давидович Павел Гюнтер Корай Чеккерини Федерико   46' (Маньяни Джанджакомо (   46') Фараони Марко   30' Бесса Даниэль   65' (Тамез Адриен (   65') Илич Иван Лазович Дарко   82' (Казале Николо (   82'   86') Барак Антонин   51' Капрари Джанлука   78' (Хонгла Мартин (   78'   83') Симеоне Джованни   64' (Калинич Никола (   64')
Запасные: Ласанья Кевин Берарди Алессандро Четин Мерт Канчельери Маттео Пандур Ивор Рагуза Антонио
Патрисиу Руй Карсдорп Рик   78' (Смоллинг Крис (   78') Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Калафьори Рикардо   78' (Майораль Борха (   78') Кристанте Бриан   71' Верету Жордан   18'   66' (Эль-Шаарави Стефан (   66') Дзаньоло Николо   66' (Перес Карлес (   66') Пеллегрини Лоренцо Шомуродов Элдор   66' (Мхитарян Генрих (   66') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро Диавара Амаду Дарбо Эбрима Трипи Филиппо Вильяр Гонсало Кумбулла Мараш Фузато Даниэл
19 сентября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры  
Лацио 2:2 Кальяри
(1:0) Иммобиле Чиро 45'    
    46' Педро Жоао (1:1)
    62' Кейта Бальде (1:2)
(2:2) Катальди Данило 83'    
Рейна Пепе Лаццари Мануэль   75' (Марушич Адам (   75') Луис Фелипе   42' Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   65' (Катальди Данило (   65') Альберто Луис   88' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   88') Педро Родригес   65' (Дзакканьи Маттиа (   65') Иммобиле Чиро Андерсон Фелипе   88' (Моро Рауль (   88')
Запасные: Башич Тома Раду Стефан Патрик Стракоша Томас Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Ромеро Лука
Краньо Алессио Касерес Мартин   6'   56' (Дзаппа Габриэле (   56'   61'   90') Чеппители Лука Карбони Андреа Ликояннис Хараламбос   74' (Белланова Рауль (   74') Нандес Найтан Марин Рэзван Дейола Алессандро Далберт Эстеван   56' (Валюкевич Себастьян (   56') Педро Жоао   88' (Паволетти Леонардо (   88') Кейта Бальде   74' (Перейро Гастон (   74')
Запасные: Giorgio Altare Грасси Альберто Радунович Борис Олива Кристиан Фариас Диего Арести Симоне
19 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

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окончен Венеция 1:2 Специя
окончен Верона 3:2 Рома
окончен Лацио 2:2 Кальяри
Идет 45 минута Ювентус 1:0 Милан 2.06 3.6 3.6
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