«Рома» и «Лацио» не смогли обыграть аутсайдеров

В четвёртом туре Серии А римские клубы играли против аутсайдеров, на двоих набравших одно очко. «Рома» вовсе выходила бы на первое место в случае победы над «Вероной». Первый тайм выиграли «волки», но в голевой перестрелке после перерыва уступили сопернику - 2:3. При этом команда Жозе Моуринью лишь раз за 90 минут пробила в створ ворот.

«Лацио» также забил первым и вскоре уже проигрывал, но успел отыграться и набрал одно очко (2:2).