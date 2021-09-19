«Рома» и «Лацио» не смогли обыграть аутсайдеров

В четвёртом туре Серии А римские клубы играли против аутсайдеров, на двоих набравших одно очко. «Рома» вовсе выходила бы на первое место в случае победы над «Вероной». Первый тайм выиграли «волки», но в голевой перестрелке после перерыва уступили сопернику - 2:3. При этом команда Жозе Моуринью лишь раз за 90 минут пробила в створ ворот.
«Лацио» также забил первым и вскоре уже проигрывал, но успел отыграться и набрал одно очко (2:2).
Протокол игры
|36' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
|(1:1) Барак Антонин 49'
|(2:1) Капрари Джанлука 54'
|58' Илич Иван (2:2)
|(3:2) Фараони Марко 63'
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • Гюнтер Корай • Чеккерини Федерико 46' ( Маньяни Джанджакомо ( 46') • Фараони Марко • 30'Бесса Даниэль 65' ( Тамез Адриен ( 65') • Илич Иван • Лазович Дарко 82' ( Казале Николо ( 82' ) • 86'Барак Антонин • 51'Капрари Джанлука 78' ( Хонгла Мартин ( 78' ) • 83'Симеоне Джованни 64' ( Калинич Никола ( 64')
Запасные: Ласанья Кевин • Берарди Алессандро • Четин Мерт • Канчельери Маттео • Пандур Ивор • Рагуза Антонио
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик 78' ( Смоллинг Крис ( 78') • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Калафьори Рикардо 78' ( Майораль Борха ( 78') • Кристанте Бриан • 71'Верету Жордан 18' 66' ( Эль-Шаарави Стефан ( 66') • Дзаньоло Николо 66' ( Перес Карлес ( 66') • Пеллегрини Лоренцо • Шомуродов Элдор 66' ( Мхитарян Генрих ( 66') • Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро • Диавара Амаду • Дарбо Эбрима • Трипи Филиппо • Вильяр Гонсало • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл
19 сентября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро 45'
|46' Педро Жоао (1:1)
|62' Кейта Бальде (1:2)
|(2:2) Катальди Данило 83'
Рейна Пепе • Лаццари Мануэль 75' ( Марушич Адам ( 75') • Луис Фелипе • 42'Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 65' ( Катальди Данило ( 65') • Альберто Луис 88' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 88') • Педро Родригес 65' ( Дзакканьи Маттиа ( 65') • Иммобиле Чиро • Андерсон Фелипе 88' ( Моро Рауль ( 88')
Запасные: Башич Тома • Раду Стефан • Патрик • Стракоша Томас • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука
Краньо Алессио • Касерес Мартин 6' 56' ( Дзаппа Габриэле ( 56' 61' ) • 90'Чеппители Лука • Карбони Андреа • Ликояннис Хараламбос 74' ( Белланова Рауль ( 74') • Нандес Найтан • Марин Рэзван • Дейола Алессандро • Далберт Эстеван 56' ( Валюкевич Себастьян ( 56') • Педро Жоао 88' ( Паволетти Леонардо ( 88') • Кейта Бальде 74' ( Перейро Гастон ( 74')
Запасные: Giorgio Altare • Грасси Альберто • Радунович Борис • Олива Кристиан • Фариас Диего • Арести Симоне
19 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).