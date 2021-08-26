Аргентинский нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне до конца текущего сезона будет играть за «Верону».

Пресс-служба клуба из одноимённого итальянского города оповестила о старте сотрудничества с Симеоне-младшим. Игрок подписан на условиях аренды, но договор предусматривает возможность его последующего выкупа при соблюдении ряда оговоренных в документе условий.

Напомним, что Джованни Симеоне перебрался в «Кальяри» в 2019 году.

В рамках минувшего сезона 26-летний аттаканте отличился за сардинский клуб 6 голами и 2 результативными пасами в 33 проведённых играх.