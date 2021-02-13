​Гаттузо: «Ювентус» заслуживал большего, но моя команда справилась с давлением»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после минимальной победы над «Ювентусом» (1:0).

«Мы показали большое сердце и решимость. «Ювентус» заслуживал большего, но моя команда справлялась с давлением и упорно сражалась ради сохранения ворот «сухими». Я никогда не сомневался в своих футболистах, иначе я бы просто собрал свои вещи и поехал домой. Без веры в игроков ничего не добьёшься. Я всегда чувствовал, что они готовы выполнять мои требования, и это важно.

Я хочу выделить Ррахмани за его усердную работу на фоне небольшого количества игрового времени и Максимовича, чей контракт истекает, но он работает на все сто. Возможно, мы допускаем некоторые ошибки, но у нас мало времени на тренировки», - сказал Гаттузо Sky Sport Italia.