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​Гаттузо: «Ювентус» заслуживал большего, но моя команда справилась с давлением»

13 Февраля 2021, 23:32,

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после минимальной победы над «Ювентусом» (1:0).

«Мы показали большое сердце и решимость. «Ювентус» заслуживал большего, но моя команда справлялась с давлением и упорно сражалась ради сохранения ворот «сухими». Я никогда не сомневался в своих футболистах, иначе я бы просто собрал свои вещи и поехал домой. Без веры в игроков ничего не добьёшься. Я всегда чувствовал, что они готовы выполнять мои требования, и это важно.

Я хочу выделить Ррахмани за его усердную работу на фоне небольшого количества игрового времени и Максимовича, чей контракт истекает, но он работает на все сто. Возможно, мы допускаем некоторые ошибки, но у нас мало времени на тренировки», - сказал Гаттузо Sky Sport Italia.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Наполи, Дженнаро Гаттузо
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