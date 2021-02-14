Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в Неаполе

14 Февраля 2021, 10:34,

В субботу вечером «Ювентус» потерпел поражение в гостях у «Наполи» в рамках очередного тура чемпионата Италии. После неудачного результата в Неаполе лидер «старой синьоры» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей страничке в Instagram.

«Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем голову и подумаем о чемпионстве!» - написал Роналду.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» команда Андреа Пирло отстаёт на семь зачётных баллов, проведя при этом на одну игру меньше.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт семнадцатого февраля против «Порту» в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Кар Карыч
14 Февраля 2021, 11:30

Alex1972 был прав.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола