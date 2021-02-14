​Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в Неаполе

В субботу вечером «Ювентус» потерпел поражение в гостях у «Наполи» в рамках очередного тура чемпионата Италии. После неудачного результата в Неаполе лидер «старой синьоры» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей страничке в Instagram.

«Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем голову и подумаем о чемпионстве!» - написал Роналду.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» команда Андреа Пирло отстаёт на семь зачётных баллов, проведя при этом на одну игру меньше.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт семнадцатого февраля против «Порту» в Лиге чемпионов.