​Мората считает, что «Ювентус» не заслуживал поражения от «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората отреагировал на поражение своей команды в гостевом поединке итальянского чемпионата против «Наполи» со счётом 0:1.

«Это не тот результат, которого мы хотели и которого мы заслуживали, но жаловаться бессмысленно. Нам нужно просто усерднее работать перед следующим матчем. Переключаемся на Лигу чемпионов. Мы должны быть более сосредоточенными и выкладываться на полную», - написал Мората в Instagram.

В среду, семнадцатого февраля, «Ювентус» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против «Порту» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.