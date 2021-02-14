Гаттузо с юмором объяснил смену имиджа

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после победы над «Ювентусом» (1:0) объяснил смену имиджа. Рулевой неаполитанцев сбрил густую бороду, у него остались лишь усы и небольшая бородка.

«Хотите знать, как так получилось? Я вас рассмешу. Я не хотел посещать парикмахера, потому что он слишком много болтает, и я одолжил бритву у Валерио Фиори [тренер вратарей «Наполи» - прим.]. Думаю, он купил эту бритву в 2003-м году, потому что когда я провёл ею по бороде, там образовалась огромная плешь. Пришлось что-то думать, и теперь я выгляжу как Лэндо Буззанка [звезда кинокомедии 1970-х – прим.]», - сказал Гаттузо Sky Sport Italia.