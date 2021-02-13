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«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»

13 Февраля 2021, 21:58,

Центральный матч 22-го тура Серии А состоялся на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.

Протокол игры  
Наполи 1:0 Ювентус
(1:0) Инсинье Лоренцо 31'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   23' Ррахмани Амир Максимович Никола Руй Мариу Бакайоко Тьемуэ   56' Зелиньски Пётр   65' (Элмас Эльиф (   65') Политано Маттео   64' (Фабиан Руис (   64') Инсинье Лоренцо   88' (Лоботка Станислав (   88') Лосано Ирвинг Осимхен Виктор   75' (Петанья Андреа (   75')
Запасные: Оспина Давид Karim Zedadka Контини Никита Чиоффи Антонио
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   45'   46' (Алекс Сандро (   46') Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо   30' Данило Луис Бернардески Федерико   63' (Маккенни Уэстон (   63') Бентанкур Родриго   72' (Кулушевски Деян (   72') Рабио Адриен   90' Кьеза Федерико Мората Альваро Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих Петерс Дауда Бонуччи Леонардо Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Буффон Джанлуиджи
13 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

«Наполи» принимал «Ювентус» и уступил сопернику примерно в два раза по ударам по воротам и в створ, угловых и владению мячом. Но главное, что неаполитанцы обыграли соперника (1:0). На 31-й минуте Лоренцо Инсинье забил единственный гол с 11-метровой отметки. У туринцев же Фернандо Бернардески с близкого расстояния запустил мяч в небо, Криштиану Роналду из пределов вратарской попал в голкипера, а позже сыграл практически так же в похожем моменте, Федерико Кьеза издали неплохо пробивал в двух эпизодах, но это всё не принесло пользы «старой синьоре».

«Ювентус» остается на третьем месте с 42 очками, «Наполи» практически его догнал (40).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Наполи
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Комментарии (3)
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0
Кар Карыч
13 Февраля 2021, 22:04

Слава Наполи!

0
beorn_n
13 Февраля 2021, 22:01

Просто восхитительная актерская игра от игроков Наполи. Кьеллини подставил всех. Демирал должен на тренировках показывать что это место его.

0
Sergo
13 Февраля 2021, 21:59

Носатый сделал матч

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