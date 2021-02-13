«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»

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13 Февраля 2021, 21:58,
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Центральный матч 22-го тура Серии А состоялся на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Лоренцо 31'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 23'Ррахмани Амир • Максимович Никола • Руй Мариу • Бакайоко Тьемуэ • 56'Зелиньски Пётр 65' ( Элмас Эльиф ( 65') • Политано Маттео 64' ( Фабиан Руис ( 64') • Инсинье Лоренцо 88' ( Лоботка Станислав ( 88') • Лосано Ирвинг • Осимхен Виктор 75' ( Петанья Андреа ( 75')
Запасные: Оспина Давид • Karim Zedadka • Контини Никита • Чиоффи Антонио
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан 45' 46' ( Алекс Сандро ( 46') • Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • 30'Данило Луис • Бернардески Федерико 63' ( Маккенни Уэстон ( 63') • Бентанкур Родриго 72' ( Кулушевски Деян ( 72') • Рабио Адриен • 90'Кьеза Федерико • Мората Альваро • Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих • Петерс Дауда • Бонуччи Леонардо • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Буффон Джанлуиджи
13 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
«Наполи» принимал «Ювентус» и уступил сопернику примерно в два раза по ударам по воротам и в створ, угловых и владению мячом. Но главное, что неаполитанцы обыграли соперника (1:0). На 31-й минуте Лоренцо Инсинье забил единственный гол с 11-метровой отметки. У туринцев же Фернандо Бернардески с близкого расстояния запустил мяч в небо, Криштиану Роналду из пределов вратарской попал в голкипера, а позже сыграл практически так же в похожем моменте, Федерико Кьеза издали неплохо пробивал в двух эпизодах, но это всё не принесло пользы «старой синьоре».
«Ювентус» остается на третьем месте с 42 очками, «Наполи» практически его догнал (40).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Наполи
Слава Наполи!
Просто восхитительная актерская игра от игроков Наполи. Кьеллини подставил всех. Демирал должен на тренировках показывать что это место его.
Носатый сделал матч