«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»

Центральный матч 22-го тура Серии А состоялся на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.

«Наполи» принимал «Ювентус» и уступил сопернику примерно в два раза по ударам по воротам и в створ, угловых и владению мячом. Но главное, что неаполитанцы обыграли соперника (1:0). На 31-й минуте Лоренцо Инсинье забил единственный гол с 11-метровой отметки. У туринцев же Фернандо Бернардески с близкого расстояния запустил мяч в небо, Криштиану Роналду из пределов вратарской попал в голкипера, а позже сыграл практически так же в похожем моменте, Федерико Кьеза издали неплохо пробивал в двух эпизодах, но это всё не принесло пользы «старой синьоре».

«Ювентус» остается на третьем месте с 42 очками, «Наполи» практически его догнал (40).