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Оспина травмировался на разминке перед игрой с «Ювентусом»

13 Февраля 2021, 21:48,

Матч против «Ювентуса» в воротах «Наполи» должен был начать Давид Оспина, однако во время разминки голкипер получил повреждение. Как сообщает Football Italia, колумбийский футболист, вероятно, получил растяжение мышцы паха.

Врачи оказали Оспине помощь и забрызгали проблемное место обезболивающим спреем, однако в скором времени вратарь покинул футбольное поле. Готовиться к игре начал Алекс Мерет, который и вышел в стартовом составе неаполитанцев.

Следить за концовкой матча между «Наполи» и «Ювентусом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Давид Оспина
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