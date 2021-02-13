Оспина травмировался на разминке перед игрой с «Ювентусом»

Матч против «Ювентуса» в воротах «Наполи» должен был начать Давид Оспина, однако во время разминки голкипер получил повреждение. Как сообщает Football Italia, колумбийский футболист, вероятно, получил растяжение мышцы паха.

Врачи оказали Оспине помощь и забрызгали проблемное место обезболивающим спреем, однако в скором времени вратарь покинул футбольное поле. Готовиться к игре начал Алекс Мерет, который и вышел в стартовом составе неаполитанцев.

Следить за концовкой матча между «Наполи» и «Ювентусом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.