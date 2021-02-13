Оспина травмировался на разминке перед игрой с «Ювентусом»

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13 Февраля 2021, 21:48,
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Матч против «Ювентуса» в воротах «Наполи» должен был начать Давид Оспина, однако во время разминки голкипер получил повреждение. Как сообщает Football Italia, колумбийский футболист, вероятно, получил растяжение мышцы паха.
Врачи оказали Оспине помощь и забрызгали проблемное место обезболивающим спреем, однако в скором времени вратарь покинул футбольное поле. Готовиться к игре начал Алекс Мерет, который и вышел в стартовом составе неаполитанцев.
Следить за концовкой матча между «Наполи» и «Ювентусом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Наполи, Давид Оспина