«Ювентус» показал худший результат в Серии А с 2012 года

В рамках 22-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде встречался с «Наполи». Победу в матче отпраздновали неаполитанцы со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Лоренцо Инсинье.

Согласно данным Football-Italia, «старая синьора» показала худший результат в Серии А за последние девять сезонов. «Бьянконери» набрали всего 42 балла после 21 проведенного матча. Это худший показатель команды с 2012-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Ювентус» под руководством Андреа Пирло отпраздновал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.