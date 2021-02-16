Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» показал худший результат в Серии А с 2012 года

16 Февраля 2021, 08:25,

В рамках 22-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде встречался с «Наполи». Победу в матче отпраздновали неаполитанцы со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Лоренцо Инсинье.

Согласно данным Football-Italia, «старая синьора» показала худший результат в Серии А за последние девять сезонов. «Бьянконери» набрали всего 42 балла после 21 проведенного матча. Это худший показатель команды с 2012-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Ювентус» под руководством Андреа Пирло отпраздновал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус
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