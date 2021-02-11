Погба всё ближе к переходу в «Ювентус»

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11 Февраля 2021, 21:00,
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Агент Мино Райола намекнул на то, что полузащитник «Мачестер Юнайтед» Поль Погба скоро может вернуться в «Ювентус». Представитель француза завил, что не может рассуждать о подобных вещах во всеуслышание, так как болельщики переживают и не могут уснуть из-за подобных новостей. Поэтому и он, и игрок заинтересованы в том, чтобы провести эту сделку максимально тихо.
В конце года сам Мино заявил, что Поль больше не будет выступать в АПЛ и покинет «Манчестер Юнайтед». «Он больше не намерен продлевать контракт, все кончено», - заявил агент. Тогда он также не исключил, что его клиент может вернуться в Серию А, в «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба, Мино Райола
Очень сомнительно. Все зависит от того как договорятся. Не будет Юве сейчас переплачивать даже за Погба, а англичане за копейки не отдадут, не тот это чемпионат.
Хосподи...помоги уже нам наконец...сколько можно уже это слушать...закрыли бы на эти деньги пару проблемных позиций