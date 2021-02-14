Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Раванелли: «Арбитр придумал пенальти в ворота «Ювентуса», Кьеллини даже не видел Ррахмани»

14 Февраля 2021, 18:23,

Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в ворота «Ювентуса» в матче против «Наполи» (0:1).

«За это никогда бы не назначили пенальти в те времена, когда я был футболистом. Скандальное решение. Кьеллини прыгнул и рукой задел Ррахмани, он не делал этого нарочно. Джорджо даже не мог видеть соперника. Очевидно, что Ррахмани не добирался до мяча, арбитр придумал пенальти», - цитирует Раванелли пресс-служба «Ювентуса».

После двадцати одного тура «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а подопечные Гаттузо расположились на пятой строчке, отставая от туринцев на два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини, Фабрицио Раванелли
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