Раванелли: «Арбитр придумал пенальти в ворота «Ювентуса», Кьеллини даже не видел Ррахмани»

Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в ворота «Ювентуса» в матче против «Наполи» (0:1).

«За это никогда бы не назначили пенальти в те времена, когда я был футболистом. Скандальное решение. Кьеллини прыгнул и рукой задел Ррахмани, он не делал этого нарочно. Джорджо даже не мог видеть соперника. Очевидно, что Ррахмани не добирался до мяча, арбитр придумал пенальти», - цитирует Раванелли пресс-служба «Ювентуса».

После двадцати одного тура «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а подопечные Гаттузо расположились на пятой строчке, отставая от туринцев на два очка.