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​Пирло прокомментировал поражение от «Наполи»

13 Февраля 2021, 23:09,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после поражения от «Наполи» со счётом 0:1.

«По нашим воротам не били, мы проиграли из-за сомнительного инцидента. Мы играли так, как и должны были, но не добились результата, которого заслуживали. Мы перемещали мяч, но недостаточно быстро, поэтому игроки «Наполи» успевали перестроиться. Во втором тайме мы создали больше моментов, но гол не забили.

Если давать за такое пенальти, то можно давать пенальти за любой контакт в штрафной. Если бы в пользу «Ювентуса» назначили такой пенальти, сразу возникло бы много споров и жалоб. Это было сомнительное решение судьи. К некоторым инцидентам в матчах «Ювентуса» относятся иначе, потому что все говорят о нас», - рассказал Пирло Sky Sport Italia.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Sergo
14 Февраля 2021, 00:03

Пенка стопроцентная была. Но дай такую в пользу Юве, действительно, вони от полудурков было бы вагон.

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