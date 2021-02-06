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​Фонсека: «У нас было больше ударов, угловых, передач и владения, но голы забивал «Ювентус»

06 Февраля 2021, 22:45,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал комментарий после гостевого поражения от «Ювентуса» со счётом 0:2.

«Мы хорошо играли большую часть игры. Не нужно забывать, что нам противостоял «Ювентус». Если вы посмотрите на статистику, то мы нанесли больше ударов, выполнили больше угловых, сделали больше передач и больше владели мячом, но голы забивал «Ювентус».

Вот почему Криштиану Роналду является лучшим в мире. Потому что он может забивать голы из ниоткуда. Мы не допустили ошибку в том эпизоде – это просто Роналду.

Я хочу оценить работу своей команды. Мы проявили смелость, чтобы приехать сюда и сыграть в свой футбол, заставив «Ювентус» обороняться большим числом у своей штрафной. Просто мы ошибались в заключительной трети поля. Я не ожидал, что «Ювентус» будет играть так глубоко. Думаю, они и сами не ожидали», - сказал Фонсека Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Рома, Паулу Фонсека
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