​Бонуччи в игре с «Ромой» мог получить травму

В субботу вечером «Ювентус» снова порадовал своих фанатов, продлив победную серию. Команда Андреа Пирло в родных стенах обыграла «Рому» с результатом 2:0. Незадолго до конца поединка замену попросил защитник Леонардо Бонуччи. Судя по всему, защитник получил какое-то повреждение.

Победа над «Ромой» позволила «Ювентусу» обойти соперника и подняться на третье место в турнирной таблице Серии А.

Следующая неделя обещает получиться для «Ювентуса» непростой. Сначала команду ждёт ответный кубковый полуфинал против «Интера», а затем – битва в чемпионате Италии против «Наполи».