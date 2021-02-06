Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Роналду отреагировал на победу над «Ромой»

06 Февраля 2021, 23:29,

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал публикацию на страничке в Instagram после победного матча против «Ромы» (2:0). Звёздный португалец открыл счёт в этом поединке.

«Рад забить и помочь команде в игре с сильным противником. Три важных очка! Молодцы, ребята!» - написал Роналду.

Стоит напомнить, что днём ранее Криштиану Роналду отпраздновал свой тридцать шестой день рождения.

Победа над «Ромой» позволила «Ювентус» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команду Андреа Пирло ждёт гостевой поединок против «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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