​Роналду отреагировал на победу над «Ромой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал публикацию на страничке в Instagram после победного матча против «Ромы» (2:0). Звёздный португалец открыл счёт в этом поединке.

«Рад забить и помочь команде в игре с сильным противником. Три важных очка! Молодцы, ребята!» - написал Роналду.

Стоит напомнить, что днём ранее Криштиану Роналду отпраздновал свой тридцать шестой день рождения.

Победа над «Ромой» позволила «Ювентус» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команду Андреа Пирло ждёт гостевой поединок против «Наполи».