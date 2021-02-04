Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Дибала может вернуться на поле в матче с «Ромой»

04 Февраля 2021, 12:37,

Global Look Press

Аргентинский форвард Пауло Дибала может помочь туринскому «Ювентусу» в поединке 21-го тура чемпионата Италии против столичной «Ромы». Об этом рапортует издание Tuttosport.

По данным источника, сегодня, четвертого февраля, 27-летний футболист возобновит занятия в общей группе «старой синьоры». Игрок пропустил некоторое время из-за травмы колена.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» состоится в субботу, шестого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пауло Дибала
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