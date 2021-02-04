Дибала может вернуться на поле в матче с «Ромой»

Аргентинский форвард Пауло Дибала может помочь туринскому «Ювентусу» в поединке 21-го тура чемпионата Италии против столичной «Ромы». Об этом рапортует издание Tuttosport.

По данным источника, сегодня, четвертого февраля, 27-летний футболист возобновит занятия в общей группе «старой синьоры». Игрок пропустил некоторое время из-за травмы колена.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» состоится в субботу, шестого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.