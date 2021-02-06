Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Роналду и Мората – в атаке «Ювентуса» на матч с «Ромой»

06 Февраля 2021, 19:25,

В главном матче тура Серии А в субботу вечером сразятся «Ювентус» и «Рома». Команды уже объявили стартовые составы. С первых минут на поле выйдет Криштиану Роналду, которому накануне исполнилось 36 лет. Компанию в атаке португальцу составит Альваро Мората.

Полностью состав команды Андреа Пирло выглядит так: Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Маккенни, Артур, Рабио, Кьеза, Мората, Роналду.

Паузу Фонсека же сделал выбор в пользу таких исполнителей: Пау Лопес, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Кристанте, Верету, Спинаццола, Мхитарян, Майораль.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Рома, Криштиану Роналду
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