​Паратичи: «Пирло нужно было время»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался по поводу выступлений команды под руководством Андреа Пирло.

«Было ли поражение от «Интера» в январе терапевтическим? Я не знаю, можно ли его называть таковым, ведь мы побеждали не только после той игры, но и до неё. Сложно выиграть 10-12 матчей подряд.

Просто у Пирло оказалось больше времени, чтобы лучше узнать игроков и выразить им свои идеи. У него было мало времени в предсезонке, а затем сразу последовал плотный график игр. Пирло нужно было это время», - высказался Паратичи для Sky Sport Italia.