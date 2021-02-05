​Пирло: «Рома» показывает лучший футбол в Италии»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался в преддверии матча чемпионата Италии против «Ромы».

«Это будет матч против команды, которая, на мой взгляд, показывает лучший футбол в Италии. В составе «Ромы» выступают отличные футболисты.

Мы значительно улучшились морально. Поражение на «Сан-Сиро» помогло нам понять, что нам всегда нужно быть сосредоточенными. Мы становимся лучше по всем аспектам.

Дибала всё ещё отсутствует, Ремзи немного поработал с нами, но пока не сыграет», - рассказал Пирло на пресс-конференции.

«Ювентус» сыграет против «Ромы» в субботу, шестого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Москве.