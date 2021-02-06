Бонуччи рассказал о своём состоянии после замены в игре с «Ромой»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи успокоил болельщиков, которые стали переживать после того, как футболист попросил замену в концовке матча чемпионата Италии против «Ромы».

«Я чувствовал эту боль раньше, в этом нет ничего серьёзного. Поскольку у нас ещё оставались замены, я решил уйти с поля в качестве меры предосторожности», - высказался Бонуччи для Sky Sport Italia.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Рому» в родных стенах со счётом 2:0. Набор трёх очков позволил команде Андреа Пирло подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре «старая синьора» сыграет с «Наполи».