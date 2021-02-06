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Пирло: «Были готовы обороняться и играть на контратаках»

06 Февраля 2021, 23:21,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после победы над «Ромой» со счётом 2:0.

«Мы были готовы к такому матчу. Мы знали, что «Рома» показывает очень хороший футбол, поэтому были готовы сложа руки обороняться и играть на контратаках. Мы хорошо оценили соперника и выбрали правильный подход, потому что нелегко атаковать и быть агрессивным в матче с такой командой.

У вас должны быть разные варианты игры, потому что не всегда можно быть агрессивным и высоко прессинговать. Мы стали более твёрдыми и решительными в обороне, сумев извлечь выводы из прошлых ошибок», - сказал Пирло Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Рома, Андреа Пирло
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