Пирло: «Были готовы обороняться и играть на контратаках»

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06 Февраля 2021, 23:21,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после победы над «Ромой» со счётом 2:0.
«Мы были готовы к такому матчу. Мы знали, что «Рома» показывает очень хороший футбол, поэтому были готовы сложа руки обороняться и играть на контратаках. Мы хорошо оценили соперника и выбрали правильный подход, потому что нелегко атаковать и быть агрессивным в матче с такой командой.
У вас должны быть разные варианты игры, потому что не всегда можно быть агрессивным и высоко прессинговать. Мы стали более твёрдыми и решительными в обороне, сумев извлечь выводы из прошлых ошибок», - сказал Пирло Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Рома, Андреа Пирло