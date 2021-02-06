Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Опальный Джеко не затащил: «Рома» капитулировала перед «Ювентусом»

06 Февраля 2021, 21:53,

21-й тур Серии А подарил поклонникам итальянского футбола противостояние «Ювентуса» и «Ромы».

Протокол игры  
Ювентус 2:0 Рома
(1:0) Роналду Криштиану 13'    
(2:0) Ибаньес Рожер 70'    
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо   86' (Демирал Мерих (   86') Кьеллини Джорджо Алекс Сандро   84' (Де Лихт Маттайс (   84') Кьеза Федерико   82' (Бернардески Федерико (   82') Мело Артур   37' Рабио Адриен Маккенни Уэстон   65' (Кулушевски Деян (   65') Мората Альваро   65' (Куадрадо Хуан (   65') Роналду Криштиану   62'
Запасные: Петерс Дауда Дрэгушин Раду Фработта Джанлука Пинсольо Карло Ди Пардо Алессандро Буффон Джанлуиджи
Пау Лопес Манчини Джанлука   35' Ибаньес Рожер Кумбулла Мараш   54' Карсдорп Рик   76' (Перес Бруно (   76') Вильяр Гонсало   62' (Диавара Амаду (   62') Кристанте Бриан   63' (Джеко Эдин (   63') Верету Жордан Спинаццола Леонардо Майораль Борха   63' (Перес Карлес (   63') Мхитарян Генрих
Запасные: Пасторе Хавьер Киерво Риккардо Калафьори Рикардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
06 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

В середину текущего сезона «бьянконери» и «джалоросси» вступили примерно в одинаковом турнирном положении. Не являясь лидерами таблицы, они этих самых лидеров пытались догонять. И несмотря на отставание от «Интера» с «Миланом» в несколько очков, «старая синьора» и «волки» сохраняли осязаемые шансы для рывка на пьедестал. Потому что «нерадзурри» и «россонери» пока не похожи на гегемонов.

Начался отчётный матч в обычном темпе. «Рома» обозначила свои притязания на территорию, «Ювентус» был не против. Туринцы ведь знают, как по большей части обороняться и при этом забивать. Роналду сотоварищи нашли путь к чужим воротам даже без голевого момента. Получив короткий пас слева от Мораты, Криштиану низом и несильно отправил мяч между ногами Манчини в дальний угол. 1:0. Это первый гол Роналду в 36 лет – именно столько ему исполнилось 5 февраля, накануне матча.

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«Рома» продолжала искать счастье в позиционных атаках – что ей ещё оставалось делать? Но шансы для взятия ворот гостям давались с трудом. На 20-й минуте Кристанте пальнул с подбора с лёта чуть левее штанги. А всего через пару минут «волки» оказались на волоске от второго пропущенного гола. Казалось, что мячу некуда деваться после удара Роналду с правого полуфланга, кроме как под перекладину. Однако снаряд срикошетил от подкатившегося Манчини, попал как раз в верхнюю планку и отскочил от неё в поле. Криштиану упустил возможность сделать дубль из голов, а Мората – из ассистов. Перед перерывом Манчини снова позволил Роналду пробить из той зоны, и теперь уже римлян выручил Пау Лопес.

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Во втором тайме «Роме» по-прежнему не хватало нестандартных задумок, которые ставили бы оборону «Ювентуса» в тупик. По-настоящему опасные моменты у ворот Щесны вспомнить трудно. Так, полумоменты какие-то, но не более. Чтобы спасти ситуацию, Паулу Фонсека даже прибегнул к услугам Эдина Джеко, недавно пребывавшего в опале. Однако успевшему отвыкнуть от игрового ритма боснийскому нападающему не суждено было стать палочкой-выручалочкой «волков» в этом матче. Замена от Андреа Пирло сработала лучше. Кулушевски вышел в середине второго тайма и практически сразу же во многом сделал второй гол «старой синьоры». Куадрадо отдал ему пас к лицевой на правом полуфланге, Деян прострелил, а Ибаньес из страха, что эту передачу замкнёт Роналду, сделал это сам, лишив Криштиану дубля. Автогол – и счёт 2:0.

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«Рома» не изобрела чудес, за счёт которых спасла бы игру. Клуб из Вечного города показал низкую атакующую эффективность. Можно сказать, «Ювентус» победил на классе и подтвердил свои чемпионские притязания. «Милану» с «Интером» нельзя расслабляться, чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях и несбывшихся мечтах.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ювентус, Рома, Серия А, Чемпионат Италии
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Комментарии (2)
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1
Spirit
06 Февраля 2021, 22:07

Юве начинает начинает поеазывать весьма качественную игру.
Роналду удивляет своей скорострельностью!
Прагматично сыграли!

1
beorn_n
06 Февраля 2021, 21:58

Юве сыграл оч прагматично. Всех с победой.

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