Опальный Джеко не затащил: «Рома» капитулировала перед «Ювентусом»

21-й тур Серии А подарил поклонникам итальянского футбола противостояние «Ювентуса» и «Ромы».

В середину текущего сезона «бьянконери» и «джалоросси» вступили примерно в одинаковом турнирном положении. Не являясь лидерами таблицы, они этих самых лидеров пытались догонять. И несмотря на отставание от «Интера» с «Миланом» в несколько очков, «старая синьора» и «волки» сохраняли осязаемые шансы для рывка на пьедестал. Потому что «нерадзурри» и «россонери» пока не похожи на гегемонов.

Начался отчётный матч в обычном темпе. «Рома» обозначила свои притязания на территорию, «Ювентус» был не против. Туринцы ведь знают, как по большей части обороняться и при этом забивать. Роналду сотоварищи нашли путь к чужим воротам даже без голевого момента. Получив короткий пас слева от Мораты, Криштиану низом и несильно отправил мяч между ногами Манчини в дальний угол. 1:0. Это первый гол Роналду в 36 лет – именно столько ему исполнилось 5 февраля, накануне матча.

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«Рома» продолжала искать счастье в позиционных атаках – что ей ещё оставалось делать? Но шансы для взятия ворот гостям давались с трудом. На 20-й минуте Кристанте пальнул с подбора с лёта чуть левее штанги. А всего через пару минут «волки» оказались на волоске от второго пропущенного гола. Казалось, что мячу некуда деваться после удара Роналду с правого полуфланга, кроме как под перекладину. Однако снаряд срикошетил от подкатившегося Манчини, попал как раз в верхнюю планку и отскочил от неё в поле. Криштиану упустил возможность сделать дубль из голов, а Мората – из ассистов. Перед перерывом Манчини снова позволил Роналду пробить из той зоны, и теперь уже римлян выручил Пау Лопес.

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Во втором тайме «Роме» по-прежнему не хватало нестандартных задумок, которые ставили бы оборону «Ювентуса» в тупик. По-настоящему опасные моменты у ворот Щесны вспомнить трудно. Так, полумоменты какие-то, но не более. Чтобы спасти ситуацию, Паулу Фонсека даже прибегнул к услугам Эдина Джеко, недавно пребывавшего в опале. Однако успевшему отвыкнуть от игрового ритма боснийскому нападающему не суждено было стать палочкой-выручалочкой «волков» в этом матче. Замена от Андреа Пирло сработала лучше. Кулушевски вышел в середине второго тайма и практически сразу же во многом сделал второй гол «старой синьоры». Куадрадо отдал ему пас к лицевой на правом полуфланге, Деян прострелил, а Ибаньес из страха, что эту передачу замкнёт Роналду, сделал это сам, лишив Криштиану дубля. Автогол – и счёт 2:0.

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«Рома» не изобрела чудес, за счёт которых спасла бы игру. Клуб из Вечного города показал низкую атакующую эффективность. Можно сказать, «Ювентус» победил на классе и подтвердил свои чемпионские притязания. «Милану» с «Интером» нельзя расслабляться, чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях и несбывшихся мечтах.

Кирилл Иванцов