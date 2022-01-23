Амстердамский «Аякс», несмотря на свои феноменальные показатели в этом сезоне, до этого тура не лидировал в Эредивизии - впереди располагался ПСВ. В 20-м туре у блистательной команды Эрика тен Хага была возможность изменить все разом - и она воспользовалась шансом сполна, переиграв на чужом поле конкурента.

Брайан Бробби стал третьим игроком «Аякса» в 21-м веке, который забивал кряду в трех дебютных матчах в Эредивизии (до него это были Луис Суарес и Давид Нерес), ну а Нуссер Мазрауи великолепно пробил из-за пределов штрафной, угодив прямо в «девятку» ворот ПСВ.

Гол героя ЧМ-2014 Марио Гетце ничем ПСВ не помог, «крестьяне» утратили лидерство в турнирной таблице, и это может быть переломным моментом всего чемпионата.