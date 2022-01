Тен Хаг одержал 100-ю победу с «Аяксом» в чемпионате Нидерландов

128 матчей - ровно столько потребовалось Эрику тен Хагу для того, чтобы добиться 100 побед у руля «Аякса». Юбилейным для наставника амстердамцев стал матч против «Утрехта» - в нем аяксиды привычно отгрузили сопернику три мяча, что является их средним показателем результативности в текущем сезоне. К слову, тен Хаг попутно установил рекорд Эредивизие - еще никому из тренеров не удавалось добиться 100 побед за всего лишь 128 матчей.

Тен Хаг возглавил «Аякс» в 2017 году, его нынешний контракт истекает в 2023 году. При нем «Аякс» не только вернул себе звание лучшего в Нидерландах, но и стал грозной силой на европейской арене.

100 - In what was his 128th league game in charge of @AFCAjax, Erik ten Hag picked up his 100th victory – the fewest games needed by a manager of an Eredivisie side to reach 100 wins. Mastermind. pic.twitter.com/QP2xZxRYLO