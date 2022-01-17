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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тен Хаг одержал 100-ю победу с «Аяксом» в чемпионате Нидерландов

17 Января 2022 • 22:11 Комментировать
ПСВ
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Аякс
3.55 3.85 1.95
23.01 16:30

128 матчей - ровно столько потребовалось Эрику тен Хагу для того, чтобы добиться 100 побед у руля «Аякса». Юбилейным для наставника амстердамцев стал матч против «Утрехта» - в нем аяксиды привычно отгрузили сопернику три мяча, что является их средним показателем результативности в текущем сезоне. К слову, тен Хаг попутно установил рекорд Эредивизие - еще никому из тренеров не удавалось добиться 100 побед за всего лишь 128 матчей.

Тен Хаг возглавил «Аякс» в 2017 году, его нынешний контракт истекает в 2023 году. При нем «Аякс» не только вернул себе звание лучшего в Нидерландах, но и стал грозной силой на европейской арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эрик тен Хаг
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ПСВ АЯКС
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