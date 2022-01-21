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«Реал» нацелился на одного из лучших игроков «Аякса»

21 Января 2022 • 22:09 Комментировать
ПСВ
...
Аякс
3.85 3.65 1.95
23.01 16:30

По традиции после успешных выступлений амстердамский «Аякс» остается без футболистов - история эта повторяется снова и снова. Уже летом амстердамский клуб может остаться без Райана Гравенберха, уточняет Defensa Central. На полузащитника положил глаз мадридский «Реал», руководство которого видит в Гравенберхе «второго Зеедорфа».

Гравенберх является стабильным игроком основы «Аякса», он редко забивает, зато часто ассистирует своим партнерам. Его трансферная стоимость согласно Transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Нынешнее соглашение с «Аяксом» рассчитано до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аякс Райан Гравенберх трансферы футбола - зима 2022
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