«Реал» нацелился на одного из лучших игроков «Аякса»

По традиции после успешных выступлений амстердамский «Аякс» остается без футболистов - история эта повторяется снова и снова. Уже летом амстердамский клуб может остаться без Райана Гравенберха, уточняет Defensa Central. На полузащитника положил глаз мадридский «Реал», руководство которого видит в Гравенберхе «второго Зеедорфа».

Гравенберх является стабильным игроком основы «Аякса», он редко забивает, зато часто ассистирует своим партнерам. Его трансферная стоимость согласно Transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Нынешнее соглашение с «Аяксом» рассчитано до 2023 года.