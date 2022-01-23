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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тальяфико просит «Аякс» отпустить его в «Барселону» слухи

23 Января 2022 • 18:43 Комментировать
ПСВ
1:2
Аякс
окончен

Подтвердилась информация о возможном переходе защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в стан «Барселоны». Испанским журналистам удалось разузнать, что футболист сам настаивает на своем переезде в чемпионат Испании.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы предлагают «Аяксу» аренду до конца сезона с правом выкупа, а также собираются включить в сделку своего игрока, Алекса Бальде. Согласно источнику, это не устроило сторону представителя Эредивизи.

В связи с этим, Тальяфико сам обратился к руководству клуба, чтобы боссы разрешили ему присоединиться к «Барселоне». Против подобного расклада событий выступает и главный тренер команды Эрик тен Хаг, который хотел бы сохранить аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Николас Тальяфико
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