Подтвердилась информация о возможном переходе защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в стан «Барселоны». Испанским журналистам удалось разузнать, что футболист сам настаивает на своем переезде в чемпионат Испании.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы предлагают «Аяксу» аренду до конца сезона с правом выкупа, а также собираются включить в сделку своего игрока, Алекса Бальде. Согласно источнику, это не устроило сторону представителя Эредивизи.

В связи с этим, Тальяфико сам обратился к руководству клуба, чтобы боссы разрешили ему присоединиться к «Барселоне». Против подобного расклада событий выступает и главный тренер команды Эрик тен Хаг, который хотел бы сохранить аргентинца.