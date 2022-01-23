«Аякс» выиграл у ПСВ в центральном матче

В центральном матче 20-го тура чемпионата Голландии играли ПСВ и «Аякс». Амстердамцы выиграли первый тайм после гола Брайана Броббея. Вскоре после возобновления игры Марио Гётце восстановил паритет, а Нуссер Мазрауи вырвал для амстердамцев три очка (2:1). «Аякс» отобрал первое место у сегодняшнего противника.
Еще один фаворит, «Фейеноорд», гостил у «НЕК Неймегена» и победил (4:1).
Протокол игры
|34'Броббей Брайан (0:1)
|(1:1) Гётце Марио53'
|74'Мазрауи Нуссер (1:2)
Дроммел Йоэл•Тезе Джордан•Боскальи Оливье•Обиспо Армандо • 27'Жуниор Мауро • 79'Ван Гинкел Марко 63' (Мвене Филипп ( 63') •Гутьеррес Эрик • 82'Верман Йоэй•Гётце Марио•Гакпо Коди•Доан Рицу
Пасвер Ремко•Мазрауи Нуссер•Тимбер Юррьен•Мартинес Лисандро•Блинд Дэйли•Гравенберх Райан 70' (Классен Дэви ( 70') •Альварес Эдсон • 24'Антони•Бергёйс Стивен•Тадич Душан•Броббей Брайан 36' (Перейра Данило II ( 36')
23 января. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры
|(1:0) Шоне Лассе17'
|32'Кекчю Оркун (1:1)
|53'Кекчю Оркун (1:2)
|64'Джаханбакш Алиреза (1:3)
|90'Тиль Гус (1:4)
Брандерхорст Маттейс•Ван Рой Барт•Гут Родриго 75' (Дуэлунд Миккель ( 75') •Маркес Иван • 87'Одентал Кас•Вердонк Калвин 84' (Бронкхорст Илиас ( 84') •Пропер Дирк 68' (Ромени Оле ( 68') •Шоне Лассе•Тавшан Элаис•Ali Akman 68' (Брюин Джорди ( 68') •Маттссон Магнус
Запасные: Вукович Дэнни•Гертсен Гюсс•Руфс Робин
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел 71' (Тоорнстра Йенс ( 71') •Траунер Гернот•Сенеси Маркос•Маласиа Тирелл•Эурснес Фредрик•Кекчю Оркун•Джаханбакш Алиреза 84' (Халл Дензел ( 84') •Тиль Гус•Нелсон Райс 67' (Синистерра Луис ( 67') •Линссен Брайан 84' (Дессерс Сириль ( 84')
Запасные: Марсиано Офир•Янсен Тейс•Хендрикс Рамон•Валемарк Патрик
23 января. Стадион "Гоффертштадион".
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