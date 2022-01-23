«Аякс» выиграл у ПСВ в центральном матче

В центральном матче 20-го тура чемпионата Голландии играли ПСВ и «Аякс». Амстердамцы выиграли первый тайм после гола Брайана Броббея. Вскоре после возобновления игры Марио Гётце восстановил паритет, а Нуссер Мазрауи вырвал для амстердамцев три очка (2:1). «Аякс» отобрал первое место у сегодняшнего противника.

Еще один фаворит, «Фейеноорд», гостил у «НЕК Неймегена» и победил (4:1).