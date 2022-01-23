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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» выиграл у ПСВ в центральном матче

23 Января 2022 • 18:30 Комментировать
НЕК Неймеген
1:4
Фейеноорд
окончен

В центральном матче 20-го тура чемпионата Голландии играли ПСВ и «Аякс». Амстердамцы выиграли первый тайм после гола Брайана Броббея. Вскоре после возобновления игры Марио Гётце восстановил паритет, а Нуссер Мазрауи вырвал для амстердамцев три очка (2:1). «Аякс» отобрал первое место у сегодняшнего противника.

Еще один фаворит, «Фейеноорд», гостил у «НЕК Неймегена» и победил (4:1).

Протокол игры  
ПСВ 1:2Аякс
  34'Броббей Брайан (0:1)
(1:1) Гётце Марио53'   
  74'Мазрауи Нуссер (1:2)
Дроммел ЙоэлТезе ДжорданБоскальи ОливьеОбиспо Армандо   27'Жуниор Мауро   79'Ван Гинкел Марко  63' (Мвене Филипп (  63') Гутьеррес Эрик   82'Верман ЙоэйГётце МариоГакпо КодиДоан Рицу
Запасные: Макс ФилиппЗахави ЭранМвого ИвонВертессен ЙорбеМюллер ВинсентБрума АрминдуЛедесма РичардФофана ФодеСелт Йенсон
Пасвер РемкоМазрауи НуссерТимбер ЮррьенМартинес ЛисандроБлинд ДэйлиГравенберх Райан  70' (Классен Дэви (  70') Альварес Эдсон   24'АнтониБергёйс СтивенТадич ДушанБроббей Брайан  36' (Перейра Данило II (  36')
Запасные: Регер ЮриТейлор КеннетСетфорд ЧарлиГортер ДжейТальяфико НиколасРенсх ДевайнДарами МохаммедВан Аксел Донген АмурришьоШуурс Перр
23 января. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Протокол игры  
НЕК Неймеген 1:4Фейеноорд
(1:0) Шоне Лассе17'   
  32'Кекчю Оркун (1:1)
  53'Кекчю Оркун (1:2)
  64'Джаханбакш Алиреза (1:3)
  90'Тиль Гус (1:4)
Брандерхорст МаттейсВан Рой БартГут Родриго  75' (Дуэлунд Миккель (  75') Маркес Иван   87'Одентал КасВердонк Калвин  84' (Бронкхорст Илиас (  84') Пропер Дирк  68' (Ромени Оле (  68') Шоне ЛассеТавшан ЭлаисAli Akman  68' (Брюин Джорди (  68') Маттссон Магнус
Запасные: Вукович ДэнниГертсен ГюссРуфс Робин
Бейло ЮстинГертрейда Лютсхарел  71' (Тоорнстра Йенс (  71') Траунер ГернотСенеси МаркосМаласиа ТиреллЭурснес ФредрикКекчю ОркунДжаханбакш Алиреза  84' (Халл Дензел (  84') Тиль ГусНелсон Райс  67' (Синистерра Луис (  67') Линссен Брайан  84' (Дессерс Сириль (  84')
Запасные: Марсиано ОфирЯнсен ТейсХендрикс РамонВалемарк Патрик
23 января. Стадион "Гоффертштадион".

 

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окончен НЕК Неймеген 1:4 Фейеноорд
окончен Хераклес 1:1 Гоу Эхед Иглс
окончен ПСВ 1:2 Аякс 3.80 3.70 1.92
Идет 21 минута Спарта Роттердам 0:1 Утрехт 3.50 3.35 2.07
23.01  22:00 Ваалвейк ... Фортуна Ситтард 2.34 3.35 2.90
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