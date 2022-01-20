«Аякс» близок к аренде игрока «Ювентуса»

Амстердамский «Аякс» близок к тому, чтобы арендовать футболиста туринского «Ювентуса» Мохаммеда Ихаттарена, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Сампдорию».

По информации Фабрицио Романо в «Твиттере», «Ювентус» уже одобрил сделку и раздумывает над тем, чтобы включить в неё опцию выкупа. Сейчас клубы улаживают последние детали, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Отметим, что Ихаттарен является воспитанником ПСВ. В туринском «Ювентусе» футболист оказался летом 2021 года. В этом сезоне футболист не провёл ни одного матча в Серии А за «Сампдорию».