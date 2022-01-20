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«Аякс» близок к аренде игрока «Ювентуса»

20 Января 2022 • 17:03 Комментировать
ПСВ
...
Аякс
3.55 3.85 1.95
23.01 16:30

Амстердамский «Аякс» близок к тому, чтобы арендовать футболиста туринского «Ювентуса» Мохаммеда Ихаттарена, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Сампдорию».

По информации Фабрицио Романо в «Твиттере», «Ювентус» уже одобрил сделку и раздумывает над тем, чтобы включить в неё опцию выкупа. Сейчас клубы улаживают последние детали, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Отметим, что Ихаттарен является воспитанником ПСВ. В туринском «Ювентусе» футболист оказался летом 2021 года. В этом сезоне футболист не провёл ни одного матча в Серии А за «Сампдорию».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мохамед Ихаттарен
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ПСВ АЯКС
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