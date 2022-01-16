Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» идет на беспрецедентный рекорд чемпионата Нидерландов

16 Января 2022 • 05:51 Комментировать
Утрехт
...
Аякс
6.70 4.80 1.45
Через 6 ч. 31 мин.

Уже восемнадцать матчей сыграл «Аякс» в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов - и всего лишь четыре мяча пропустила команда Эрика тен Хага, забив при этом 56 голов. Это означает, что «Аякс» является самой забивающей командой в сезоне (у ближайшего конкурента - 46 забитых мячей), но также и наименее пропускающей - всего лишь четыре гола (вторая команда в этой классификации пропустила 18 голов).

Еще более интересно то, что каждый пропущенный гол «Аякса» приводил к потере очков - это ничья с «Твенте» (1:1), это поражение от «Утрехта» (0:1) и еще одно поражение от «АЗ» (0:2). Именно поэтому в турнирной таблице «Аякс» не лидирует, несмотря на столь невероятную разницу забитых и пропущенных мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
УТРЕХТ АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.01  14:15 Утрехт ... Аякс 6.70 4.80 1.45
16.01  16:30 Камбюр ... Спарта Роттердам
16.01  16:30 Гронинген ... ПСВ 8.50 5.00 1.37
16.01  18:45 Фортуна Ситтард ... АЗ Алкмаар 7.20 4.80 1.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
05:51 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» идет на беспрецедентный рекорд чемпионата Нидерландов
00:02 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» снова оступился
14 Января
12:15 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» объявил о трансфере Давида Нереса в «Шахтёр» 1 официально
01:03 · Голландия. Эредивизие
Форвард ПСВ не хочет возвращаться в клуб из-за угроз насилия 1
13 Января
19:39 · Голландия. Эредивизие
Онана: «Я дал «Аяксу» всё»
12 Января
10:19 · Голландия. Эредивизие
Агент анонсировал переход Нереса из «Аякса» в «Шахтёр»
01:31 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» вступила в борьбу за футболиста «Аякса»
11 Января
19:51 · Голландия. Эредивизие
​Де Дзерби забирает в «Шахтёр» ещё одного форварда из «Аякса»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Намли снова ушёл из «Краснодара» в аренду официально
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Аякса» по Бергвейну
10 Января
17:48 · Голландия. Эредивизие
«Наполи» нашел замену Инсинье в Нидерландах
16:07 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» отклонил предложение «Шахтёра» по Нересу
15:46 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» интересуется Луниным
00:14 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание Бергвейна, который попал в немилость к Конте слухи
09 Января
20:10 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие клубы претендуют на Эриксена
Все новости
Рекомендуем