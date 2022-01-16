«Аякс» идет на беспрецедентный рекорд чемпионата Нидерландов

Уже восемнадцать матчей сыграл «Аякс» в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов - и всего лишь четыре мяча пропустила команда Эрика тен Хага, забив при этом 56 голов. Это означает, что «Аякс» является самой забивающей командой в сезоне (у ближайшего конкурента - 46 забитых мячей), но также и наименее пропускающей - всего лишь четыре гола (вторая команда в этой классификации пропустила 18 голов).

Еще более интересно то, что каждый пропущенный гол «Аякса» приводил к потере очков - это ничья с «Твенте» (1:1), это поражение от «Утрехта» (0:1) и еще одно поражение от «АЗ» (0:2). Именно поэтому в турнирной таблице «Аякс» не лидирует, несмотря на столь невероятную разницу забитых и пропущенных мячей.