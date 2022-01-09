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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, какие клубы претендуют на Эриксена

09 Января 2022 • 20:10 Комментировать
Утрехт
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Аякс
6.30 4.80 1.45
16.01 14:15

Полузащитник Кристиан Эриксен находится в активном поиске нового клуба за пределами Италии – датчанин стремится как можно быстрее вернуться на профессиональный уровень после неприятного инцидента, случившегося по ходу прошедшего чемпионата Европы.

Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что Эриксен интересен сразу нескольким командам. Среди них – «Монако», «Аякс», «Копенгаген», «Оденсе», а также представители английской Премьер-лиги.

Ранее голландские СМИ сообщали, что 29-летний футболист склоняется к переходу именно в «Аякс», где ему в свое время удалось заявить о себе и в будущем перебраться в «Тоттенхэм».


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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен
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УТРЕХТ АЯКС
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