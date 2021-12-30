Голкипер «Аякса» Онана упрекнул УЕФА в решении отстранить его от футбола на девять месяцев

Осенью этого года голкипер «Аякса» Андре Онана вернулся в профессиональный футбол после длительной дисквалификации – он пропустил девять месяцев из-за найденного в его организме запрещенного препарата.

Сам Онана считает, что такое наказание было слишком жестоким. «Футбол – это явно не про человечность. Для УЕФА – я просто цифра, они рассматривают это как очередной случай. Врачи вовсе сказали мне, что фуросемид, который у меня обнаружили, никак не помогает спортсмену, он задерживает жидкость в организме. Это была не моя ошибка, но я несу за это ответственность. Возможной, в какой-то степени это правильно», - цитирует футболиста The Guardian.