Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Голкипер «Аякса» Онана упрекнул УЕФА в решении отстранить его от футбола на девять месяцев

30 Декабря 2021 • 15:22 Комментировать
Утрехт
...
Аякс
16.01 14:15

Осенью этого года голкипер «Аякса» Андре Онана вернулся в профессиональный футбол после длительной дисквалификации – он пропустил девять месяцев из-за найденного в его организме запрещенного препарата.

Сам Онана считает, что такое наказание было слишком жестоким. «Футбол – это явно не про человечность. Для УЕФА – я просто цифра, они рассматривают это как очередной случай. Врачи вовсе сказали мне, что фуросемид, который у меня обнаружили, никак не помогает спортсмену, он задерживает жидкость в организме. Это была не моя ошибка, но я несу за это ответственность. Возможной, в какой-то степени это правильно», - цитирует футболиста The Guardian.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
УТРЕХТ АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
15:22 · Голландия. Эредивизие
Голкипер «Аякса» Онана упрекнул УЕФА в решении отстранить его от футбола на девять месяцев
29 Декабря
09:51 · Голландия. Эредивизие
«Шахтёр» нацелился на вингера «Аякса»
28 Декабря
14:49 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб заинтересовался полузащитником «Спартака» 1
10:55 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поборется с клубами Серии А за полузащитника «Фейеноорда»
24 Декабря
17:33 · Голландия. Эредивизие
Гендиректор «Аякса» ван дер Сар подтвердил, что Мазрауи может покинуть команду – в нём заинтересована «Барселона» слухи
11:34 · Голландия. Эредивизие
Тадич - лучший футболист Сербии в 2021 году
23 Декабря
01:04 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» и «Аякс» разгромно победили
19 Декабря
20:41 · Голландия. Эредивизие
ПСВ вернул лидерство, разгромив «Ваалвейк»
18:28 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» был сильнее «Фейеноорда» в матче за первое место 1
16:04 · Голландия. Эредивизие
​«Фейеноорд» - «Аякс» - 0:2 (закончен)
09:42 · Голландия. Эредивизие
​Тадич уже побил рекорд Месси и может его улучшить 1
17 Декабря
15:28 · Голландия. Эредивизие
​Онана станет игроком «Интера»
15 Декабря
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ 2
14 Декабря
19:33 · Голландия. Эредивизие
​Онана: «Барселона» - мой вариант номер один»
18:59 · Голландия. Эредивизие
​Онана рассказал подробности своей дисквалификации за допинг
Все новости
Рекомендуем