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Онана: «Я дал «Аяксу» всё»

13 Января 2022 • 19:39 Комментировать
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Аякс
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16.01 14:15

Отбывший в недавнем прошлом дисквалификацию камерунский голкипер Андре Онана не стал продолжать свои рабочие отношения с «Аяксом», покинув клуб. Недавно Онана подписал контракт с миланским «Интером».

В интервью «Нью-Йорк Таймс» Онана рассказал о том, как пытался поддерживать форму во время дисквалификации, наняв целую команду частных физиотерапевтов и перебравшись в испанский городок Салу, а также намекнул на причины, которые побудили его покинуть «Аякс»:

 - Я думаю, что мое время в «Аяксе» просто подошло к концу. Я дал этому клубу все, но я не могу решать, играть или нет, это решают другие люди, не я, - пояснил Онана.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аякс Андре Онана
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УТРЕХТ АЯКС
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