Онана: «Я дал «Аяксу» всё»

Отбывший в недавнем прошлом дисквалификацию камерунский голкипер Андре Онана не стал продолжать свои рабочие отношения с «Аяксом», покинув клуб. Недавно Онана подписал контракт с миланским «Интером».

В интервью «Нью-Йорк Таймс» Онана рассказал о том, как пытался поддерживать форму во время дисквалификации, наняв целую команду частных физиотерапевтов и перебравшись в испанский городок Салу, а также намекнул на причины, которые побудили его покинуть «Аякс»:

- Я думаю, что мое время в «Аяксе» просто подошло к концу. Я дал этому клубу все, но я не могу решать, играть или нет, это решают другие люди, не я, - пояснил Онана.