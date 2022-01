«Сезон, который закончился через 11 минут» - японский полузащитник «Утрехта» установил печальный антирекорд

Японский полузащитник Наоки Маеда дебютировал за «Утрехт» в матче с «Аяксом» 16 января, но уже на 11-й минуте ему потребовалась замена. Маеда столкнулся с Лисандро Мартинесом, после чего уже не смог продолжить матч.

Как оказалось, японец получил перелом, что автоматически выводит его из игры до конца сезона. С учетом того, что сотрудничество с «Утрехтом» основывается на арендном договоре, а права на игрока принадлежат японскому клубу «Нагойя Грампус», можно говорить и о том, что карьера игрока в «Утрехте» также закончилась. Не повезло.

Ну а «Утрехт» пропустил три мяча еще в первом тайме, после чего подопечные Рене Хаке выбросили белый флаг.

11 - @fcutrecht's Naoki Maeda (subbed off after 11 minutes against Ajax) could become the first-ever player to start an Eredivisie game, play fewer than 25 minutes and never play in the Dutch top-flight again. お大事に. pic.twitter.com/EPsiGlxEZ2