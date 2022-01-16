​Тен Хаг установил тренерский рекорд Эредивизие

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг установил тренерский рекорд голландской Эредивизие. Об этом рассказывают эксперты футбольной статистики из Opta.

В воскресенье «Аякс» разгромил на выезде «Утрехт» с результатом 3:0. Эта победа стала для Эрика тен Хага 100-й в Эредивизие у руля амстердамской команды. Чтобы достичь этой отметки, тен Хагу понадобилось 128 матчей. Так быстро добиться сотни побед в Эредивизие ранее не удавалось ни одному тренеру.

На текущую минуту «Аякс» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Голландии, но ПСВ, отстающий на два зачётных балла, провёл на одну игру меньше.