Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Тен Хаг установил тренерский рекорд Эредивизие

16 Января 2022 • 16:27 Комментировать
Утрехт
0:3
Аякс
окончен

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг установил тренерский рекорд голландской Эредивизие. Об этом рассказывают эксперты футбольной статистики из Opta.

В воскресенье «Аякс» разгромил на выезде «Утрехт» с результатом 3:0. Эта победа стала для Эрика тен Хага 100-й в Эредивизие у руля амстердамской команды. Чтобы достичь этой отметки, тен Хагу понадобилось 128 матчей. Так быстро добиться сотни побед в Эредивизие ранее не удавалось ни одному тренеру.

На текущую минуту «Аякс» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Голландии, но ПСВ, отстающий на два зачётных балла, провёл на одну игру меньше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Утрехт 0:3 Аякс 6.30 4.80 1.45
Идет 45 минута Камбюр 1:0 Спарта Роттердам
Идет 45 минута Гронинген 0:1 ПСВ 8.00 5.00 1.37
16.01  18:45 Фортуна Ситтард ... АЗ Алкмаар 7.30 4.80 1.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
16:27 · Голландия. Эредивизие
​Тен Хаг установил тренерский рекорд Эредивизие
05:51 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» идет на беспрецедентный рекорд чемпионата Нидерландов 2
00:02 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» снова оступился
14 Января
12:15 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» объявил о трансфере Давида Нереса в «Шахтёр» 1 официально
01:03 · Голландия. Эредивизие
Форвард ПСВ не хочет возвращаться в клуб из-за угроз насилия 1
13 Января
19:39 · Голландия. Эредивизие
Онана: «Я дал «Аяксу» всё»
12 Января
10:19 · Голландия. Эредивизие
Агент анонсировал переход Нереса из «Аякса» в «Шахтёр»
01:31 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» вступила в борьбу за футболиста «Аякса»
11 Января
19:51 · Голландия. Эредивизие
​Де Дзерби забирает в «Шахтёр» ещё одного форварда из «Аякса»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Намли снова ушёл из «Краснодара» в аренду официально
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Аякса» по Бергвейну
10 Января
17:48 · Голландия. Эредивизие
«Наполи» нашел замену Инсинье в Нидерландах
16:07 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» отклонил предложение «Шахтёра» по Нересу
15:46 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» интересуется Луниным
00:14 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание Бергвейна, который попал в немилость к Конте слухи
Все новости
Рекомендуем