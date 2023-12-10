Горецка: «Поражение от «Айнтрахта» 1:5? Это кажется очень унизительным»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка постарался найти объяснение разгромному поражению 1:5 от франкфуртского «Айнтрахта» во вчерашнем матче немецкой Бундеслиги.

«Поражение от «Айнтрахта» 1:5? Этому может быть много объяснений. Поражение кажется очень унизительным. Такие матчи просто не должны происходить в «Баварии». Повлияли ли на результат 10 дней без матчей? Это одна из причин, но её нельзя использовать как оправдание. Для нас очень непривычно не играть 10 дней. Обычно мы выступаем каждые 3 дня», – сказал Горецка в беседе с ZDF sportstudio.

Горецка в этом сезоне забил два гола и отдал ассист в одиннадцати матчах Бундеслиги.