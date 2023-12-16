Станишич: «Летом я вернусь в «Баварию», но пока сосредоточен на выступлениях за «Байер»

Защитник леверкузенского «Байера» Йосип Станишич не думает, что останется в команде Хаби Алонсо на следующий сезон. В нынешней кампании хорват получает мало игровой практики в стане «фармацевтов», выступая на правах аренды из «Баварии».

«Я был арендован на этот сезон без права выкупа. Исходя из этого, летом я вернусь в «Баварию». Тем не менее, я не знаю, что случится следующим летом. Пока я об этом не думаю. Я нахожусь в «Байере» и сфокусирован на выступлениях за этот клуб. Хочу получать максимум игрового времени, помогать команде и прогрессировать в профессиональном плане», – сказал Станишич в интервью Web.de.