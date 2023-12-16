Инкапье готов покинуть «Байер», за ситуацией следит топ-клуб АПЛ

Центральный защитник «Байера» Пьеро Инкапье готов сменить обстановку.

Эквадорец недоволен ролью запасного в команде Хаби Алонсо, поэтому охотно рассмотрит различные варианты продолжения карьеры в январе, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. В «Байере» не хотят отпускать 21-летнего футболиста, поскольку зимой на Кубок Африки отправятся его конкуренты – Одилон Коссуну и Эдмонд Тапсоба. Интерес к Инкапье по-прежнему проявляет английский «Ливерпуль», внимательно следящий за ситуацией, но пока не начавший переговоры.

Трансферная стоимость Пьеро Инкапье, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.