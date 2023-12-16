Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Инкапье готов покинуть «Байер», за ситуацией следит топ-клуб АПЛ

16 Декабря 2023 • 21:56 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
1 1.35 X 5.70 2 8.50
Через 21 ч. 1 мин.

Центральный защитник «Байера» Пьеро Инкапье готов сменить обстановку.

Эквадорец недоволен ролью запасного в команде Хаби Алонсо, поэтому охотно рассмотрит различные варианты продолжения карьеры в январе, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. В «Байере» не хотят отпускать 21-летнего футболиста, поскольку зимой на Кубок Африки отправятся его конкуренты – Одилон Коссуну и Эдмонд Тапсоба. Интерес к Инкапье по-прежнему проявляет английский «Ливерпуль», внимательно следящий за ситуацией, но пока не начавший переговоры.

Трансферная стоимость Пьеро Инкапье, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Пьеро Инкапье Байер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Декабря
16:17
Станишич: «Летом я вернусь в «Баварию», но пока сосредоточен на выступлениях за «Байер»
16:12
Ван де Бек в начале следующей недели пройдёт медосмотр в новом клубе
15 Декабря
23:21
«Манчестер Юнайтед» продолжит платить ван де Беку, пока тот выступает за «Айнтрахт»
13 Декабря
15:34
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
12 Декабря
16:54
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
14:23
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
10 Декабря
13:24
Горецка: «Поражение от «Айнтрахта» 1:5? Это кажется очень унизительным»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЙЕР Л АЙНТРАХТ ФР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2
0
1.19 6.80 16.00
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
3
0
1.53 4.20 6.20
Видео
Остановлен
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
1
1
1.75 3.85 4.50
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
2
1.16 7.60 18.00
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Эвертон Эвертон
0
2
2.75 3.45 2.50
Видео
17.12.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
1.48 4.50 6.60
Видео
17.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.88 3.70 4.00
Видео
17.12.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.65 2.50
Видео
17.12.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.57 4.50 5.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» забил два мяча «Бёрнли» и выиграл четвёртый матч подряд
22:25 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о Нкунку: Вы ещё успеете насладиться этим парнем
22:25 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Лутона» Локьер перенёс остановку сердца во время матча АПЛ
22:18 · Англия. Премьер-лига
Почеттино подвёл итоги матча против «Шеффилд Юнайтед»
22:04 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис назвал тренера, который мог бы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину
21:56 · Англия. Премьер-лига
Инкапье готов покинуть «Байер», за ситуацией следит топ-клуб АПЛ
21:46 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг сравнялся с Бергкампом и Оуэном по результативным действиям в АПЛ
21:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о ничьей с «Кристал Пэлас»: «Всё справедливо»
21:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поспорит с «ПСЖ» и «Ливерпулем» за защитника «Сан-Паулу» 4 слухи
21:05 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» не выиграл 3 подряд домашних матча АПЛ – в последний раз такое было в первом сезоне Гвардиолы
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» сделал заявление о состоянии Локьера – футболист потерял сознание в матче АПЛ
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выиграл два подряд домашних матча впервые с октября 2022 года
20:04 · Англия. Премьер-лига
​Реакция АПЛ на инцидент с потерей сознания игроком
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» устроил «Фулхэму» разгром
Все новости
Рекомендуем