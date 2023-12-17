«Байер» разорвал в клочья оборону «Айнтрахта»

В 15-м туре чемпионата Германии лидирующий «Байер» принимал «Айнтрахт», который вот-вот громил «Баварию» (5:1). Сегодня команда из Франкфурта только отбивалась и делала это из рук вон плохо. Виктор Бонифасе слева вышел на ударную позицию и поразил дальний верхний угол. Флориан Вирц мог снимать все вопросы, но с носка пробил рядом с каркасом. Бонифасе пытался повторить голевой удар, голкипер парировал, но на Жереми Фримпонга - 2:0. Бонифасе выступил и ассистентом, Вирц с его передачи перебросил стража ворот - 3:0. Еще один навесной удар Вирца остановила перекладина. Пьеро Инкапье замыкал дальнюю штангу в падении и с метра попал в каркас.
«Байер» оторвался от второго места на семь очков, соперник идет восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Бонифасе Виктор14'
|(2:0) Фримпонг Жереми51'
|(3:0) Вирц Флориан57'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми83' (Инкапье Пьеро (83') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль 12'83' (Телла Нейтан (83') •Джака Гранит•Хофманн Йонас83' (Гложек Адам (83') •Вирц Флориан87' (Амири Надим (87') •Бонифасе Виктор72' (Шик Патрик (72')
Запасные: Андрих Роберт•Адли Амин•Станишич Йосип•Коварж Матей
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин64' (Смолчич Хрвое (64') •Пачо Вильям•Нкунку Нильс•Ларссон Хуго73' (Хёуге Йенс (73') •Гётце Марио 33'64' (Схири Эльес (64') •Бута•Эбимбе Эрик73' (Баум Элиас (73') •Кнауфф Ансгар•Шаиби Фарес83' (Нганкам Жессик (83')
Запасные: Граль Йенс•Ферри Начо•Макс Филипп•Хасебе Макото
17 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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