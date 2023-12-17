«Байер» разорвал в клочья оборону «Айнтрахта»

В 15-м туре чемпионата Германии лидирующий «Байер» принимал «Айнтрахт», который вот-вот громил «Баварию» (5:1). Сегодня команда из Франкфурта только отбивалась и делала это из рук вон плохо. Виктор Бонифасе слева вышел на ударную позицию и поразил дальний верхний угол. Флориан Вирц мог снимать все вопросы, но с носка пробил рядом с каркасом. Бонифасе пытался повторить голевой удар, голкипер парировал, но на Жереми Фримпонга - 2:0. Бонифасе выступил и ассистентом, Вирц с его передачи перебросил стража ворот - 3:0. Еще один навесной удар Вирца остановила перекладина. Пьеро Инкапье замыкал дальнюю штангу в падении и с метра попал в каркас.

«Байер» оторвался от второго места на семь очков, соперник идет восьмым.