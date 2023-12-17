Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» разорвал в клочья оборону «Айнтрахта»

17 Декабря 2023 • 21:26 Комментировать
Байер Л
3:0
Айнтрахт Фр
окончен

В 15-м туре чемпионата Германии лидирующий «Байер» принимал «Айнтрахт», который вот-вот громил «Баварию» (5:1). Сегодня команда из Франкфурта только отбивалась и делала это из рук вон плохо. Виктор Бонифасе слева вышел на ударную позицию и поразил дальний верхний угол. Флориан Вирц мог снимать все вопросы, но с носка пробил рядом с каркасом. Бонифасе пытался повторить голевой удар, голкипер парировал, но на Жереми Фримпонга - 2:0. Бонифасе выступил и ассистентом, Вирц с его передачи перебросил стража ворот - 3:0. Еще один навесной удар Вирца остановила перекладина. Пьеро Инкапье замыкал дальнюю штангу в падении и с метра попал в каркас.

«Байер» оторвался от второго места на семь очков, соперник идет восьмым.

Протокол игры  
Байер Л3:0Айнтрахт Фр
(1:0) Бонифасе Виктор14'  
(2:0) Фримпонг Жереми51'  
(3:0) Вирц Флориан57'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 83' (Инкапье Пьеро ( 83') Гримальдо АлехандроПаласиос Эсекиэль  12' 83' (Телла Нейтан ( 83') Джака ГранитХофманн Йонас 83' (Гложек Адам ( 83') Вирц Флориан 87' (Амири Надим ( 87') Бонифасе Виктор 72' (Шик Патрик ( 72')
Запасные: Андрих РобертАдли АминСтанишич ЙосипКоварж Матей
Трапп КевинТутаКох Робин 64' (Смолчич Хрвое ( 64') Пачо ВильямНкунку НильсЛарссон Хуго 73' (Хёуге Йенс ( 73') Гётце Марио  33' 64' (Схири Эльес ( 64') БутаЭбимбе Эрик 73' (Баум Элиас ( 73') Кнауфф АнсгарШаиби Фарес 83' (Нганкам Жессик ( 83')
Запасные: Граль ЙенсФерри НачоМакс ФилиппХасебе Макото
17 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Байер

Новости по матчу

Сегодня, 17 Декабря
19:00
«Байер» - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
18:43
«Байер» и «Айнтрахт» назвали стартовые составы на матч Бундеслиги
16 Декабря
23:16
​Проверенная ставка и прогноз на матч Байер Леверкузен — Айнтрахт Франкфурт чемпионата Германии — 17 декабря 2023
21:56
Инкапье готов покинуть «Байер», за ситуацией следит топ-клуб АПЛ
16:17
Станишич: «Летом я вернусь в «Баварию», но пока сосредоточен на выступлениях за «Байер»
16:12
Ван де Бек в начале следующей недели пройдёт медосмотр в новом клубе
15 Декабря
23:21
«Манчестер Юнайтед» продолжит платить ван де Беку, пока тот выступает за «Айнтрахт»
13 Декабря
15:34
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
12 Декабря
16:54
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
14:23
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
10 Декабря
13:24
Горецка: «Поражение от «Айнтрахта» 1:5? Это кажется очень унизительным»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Кёльн Кёльн
2
0
1.83 3.85 4.10
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3
0
1.54 4.40 5.80
Видео
9 мин
Бавария Бавария
Штутгарт Штутгарт
1
0
1.35 5.60 8.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
21:26 · Германия. Бундеслига
«Байер» разорвал в клочья оборону «Айнтрахта»
21:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:27 · Германия. Бундеслига
​Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на матч против «Штутгарта»
19:29 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» в большинстве дожал «Кёльн»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
18:43 · Германия. Бундеслига
«Байер» и «Айнтрахт» назвали стартовые составы на матч Бундеслиги
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Боруссия» нацелилась на игрока «Манчестер Юнайтед»
17:48 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» инвестирует в уругвайский футбол - покупает клуб экс-игрока «Спартака»
15:37 · Германия. Бундеслига
​Терзичу не грозит увольнение из «Боруссии»
02:24 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Тер Штеген или Нойер? Оба – исключительные вратари»
16 Декабря
22:47 · Германия. Бундеслига
Эмиль Форсберг официально стал игроком «Нью-Йорк Ред Буллз» официально
22:41 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» забил 500 голов в 253 матчах Бундеслиги – только две команды достигали этой отметки быстрее
22:37 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» дожал «Хоффенхайм»
22:07 · Германия. Бундеслига
Кейн сможет сыграть против «Штутгарта», несмотря на недавнюю болезнь
21:56 · Англия. Премьер-лига
Инкапье готов покинуть «Байер», за ситуацией следит топ-клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем