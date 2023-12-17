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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» и «Айнтрахт» назвали стартовые составы на матч Бундеслиги

17 Декабря 2023 • 18:43 Комментировать
Байер Л
1:0
Айнтрахт Фр
1 1.33 X 5.80 2 9.00
1-й тайм

Сегодня, 17 декабря, «Байер» и «Айнтрахт» сойдутся между собой в рамках матча 15-го тура чемпионата Германии.

Стартовый состав «Байера»: Градецки, Та, Коссуну, Хоффман, Вирц, Тапсоба, Гримальдо, Бонифасе, Паласиос, Фримпонг, Джака.

Стартовый состав «Айнтрахта»: Трапп (вр), Пачо, Кох, Шаиби, Ларссон, Бута, Эбимбе, Гётце, Нкунку, Тута, Кнауфф.

Матч между «Байером» и «Айнтрахтом» должен начаться в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед стартом поединка «Байер» лидирует в Бундеслиге, а «Айнтрахт» идет на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Байер

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