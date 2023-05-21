Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» упустил победу, подарив два гола «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

21 Мая 2023 • 22:25 Комментировать
Байер Л
2:2
Боруссия М
окончен

33-й тур Бундеслиги завершился матчем «Байер» - «Боруссия» Мёнхенгладбах. Если гостям уже особо ничего не нужно, то «аспириновые» ведут борьбу за шестое место. Сначала всё шло по сценарию хозяев. Амин Адли получил пас из глубины, прорвался к воротам и метко пробил низом. Пять минут, и на табло уже 2:0, это Керем Демирбай головой замкнул навес с правого фланга.  После перерыва на ровном месте «Байер» пропустил, после передачи назад Лукаш Градецки позволил сопернику перехватить мяч, и Йонас Хофманн вернул интригу, отыграв один гол. Невероятно, но и второй гол в самой концовке «Байер» пропустил точно так же. Маркус Тюрам перехватил пас назад, и Ларс Штиндль сравнял счет - 2:2.

«Байер» - шестой, но отрыв от «Вольфсбурга» всего очко, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Байер Л2:2Боруссия М
(1:0) Адли Амин15'  
(2:0) Демирбай Керем20'  
  58'Хофманн Йонас (2:1)
  90'Штиндль Ларс (2:2)
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье Пьеро  90'Фримпонг ЖеремиБаккер МитчелПаласиос Эсекиэль  77'Демирбай Керем  45'Вирц Флориан 72' (Амири Надим ( 72'  81') Адли Амин 67' (Азмун Сердар ( 67') Диаби Мусса 84' (Гложек Адам ( 84')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПенц ПатрикХадсон-Одои КаллумСинкгравен ДэйлиАзхиль АйманМбамба Ноа
Ольшовски ЯнИтакура КоФридрих Марвин  47'Эльведи НикоЛайнер Штефан 86' (Нгуму Натан ( 86') Нец Лука 86' (Херрманн Патрик ( 86') Вайгль ЮлианКоне Куадио  35' 76' (Плеа Алассан ( 76') Хофманн ЙонасКрамер Кристоф 64' (Штиндль Ларс ( 64'  70') Тюрам Маркус
Запасные: Нойхаус ФлорианВольф ХаннесСкалли ДжозефЗиппель ТобиасЯнчке Тони
21 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Майнц Майнц
Штутгарт Штутгарт
1
4
2.16 3.80 3.20
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Боруссия Д Боруссия Д
0
3
4.70 4.60 1.64
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Боруссия М Боруссия М
2
2
1.85 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
22:58 · Англия. Премьер-лига
Приход Дауда в «Брайтон» повышает шансы на трансфер Макаллистера в «Ливерпуль»
22:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» упустил победу, подарив два гола «Боруссии» из Мёнхенгладбаха
20:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» уверенна потеснила «Баварию» с первого места за тур до финиша Бундеслиги 1
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на топ-футболиста в среднюю линию
18:26 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» разгромил «Майнц» и выбрался из зоны вылета
18:00 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
17:37 · Германия. Бундеслига
Тухель: Если «Бавария» не выиграет чемпионат, вся вина будет на мне
16:31 · Германия. Бундеслига
Беллингем пропустит воскресный матч «Боруссии»
14:48 · Германия. Бундеслига
Киммих принял решение по своему будущему – игрока сватают в «Барселону» и «Реал»
08:23 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «Всё разваливается на ходу»
00:01 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Нам остается верить, скрестив пальцы»
20 Мая
23:41 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «В раздевалке стояла гробовая тишина»
23:30 · Германия. Бундеслига
Нкунку – первый игрок Бундеслиги, забивший «Баварии» в трёх выездных матчах кряду
23:25 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпцигу» потребовалось семь попыток, чтобы впервые обыграть «Баварию» на выезде
23:23 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Не просто так мы разваливаемся во втором тайме весь сезон»
Все новости
Рекомендуем