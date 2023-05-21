«Байер» упустил победу, подарив два гола «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

33-й тур Бундеслиги завершился матчем «Байер» - «Боруссия» Мёнхенгладбах. Если гостям уже особо ничего не нужно, то «аспириновые» ведут борьбу за шестое место. Сначала всё шло по сценарию хозяев. Амин Адли получил пас из глубины, прорвался к воротам и метко пробил низом. Пять минут, и на табло уже 2:0, это Керем Демирбай головой замкнул навес с правого фланга. После перерыва на ровном месте «Байер» пропустил, после передачи назад Лукаш Градецки позволил сопернику перехватить мяч, и Йонас Хофманн вернул интригу, отыграв один гол. Невероятно, но и второй гол в самой концовке «Байер» пропустил точно так же. Маркус Тюрам перехватил пас назад, и Ларс Штиндль сравнял счет - 2:2.

«Байер» - шестой, но отрыв от «Вольфсбурга» всего очко, соперник - 11-й.