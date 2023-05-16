Три клуба будут претендовать на иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна в том случае, если он решит покинуть «фармацевтов» по окончании текущего сезона.

Как сообщает Dirilis Postasi, это два клуба Лиги 1 – «Марсель» и «Лион», а также турецкий гранд – стамбульский «Фенербахче».

Напомним, что Азмун проводит второй сезон в «Байере» и первый полноценный, однако игровым временем у Хаби Алонсо иранец похвастаться не может. На его счету в текущем сезоне всего четыре гола и четыре ассиста за немецкий клуб, если учитывать все официальные турниры.

Контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до 30 июня 2027 года.